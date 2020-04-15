Ижевск, 15 апреля 2020, 12:52 — REGNUM В рамках акции #Спасибоврачам добровольцы ижевского волонтерского штаба передадут врачам Удмуртии торты с надписью «Спасибо».
Добровольцы приедут к врачам Республиканской клинической больницы №1, Республиканской клинической инфекционной больницы и Малопургинской районной больницы. В этих больницах проходят лечение заболевшие болезнью COVID-19, которую вызывает коронавирус.
Напомним, в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ во всех регионах страны организованы волонтерские штабы. К волонтерскому движению присоединились десятки тысяч молодых людей.