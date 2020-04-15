Волгоград, , 11:35 — REGNUM К завершающему этапу подошла реставрация монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде. 15 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин оценили ход работ, сообщает пресс-служба администрации региона.

Специалисты выявили на объекте порядка 180 тысяч дефектов. Реставраторы вручную расчистили 14 километров трещин, заполнили их стабилизирующим раствором, загрунтовали и покрыли слоем специальной смеси. На монументе заменили канаты, удерживающие бетонный каркас скульптуры и обновили систему пожаротушения, сигнализацию. На прилегающей территории заканчивается благоустройство, заменена архитектурная подсветка.

«Работы подходят к завершению: все основные уже выполнены, остались штрихи. На каждом этапе был контроль со стороны всех структур. За короткое время выполнен колоссальный объём, с хорошим качеством — благодарю всех, кто принимал в этом участие», — сказал Андрей Бочаров.

Монумент полностью сдадут к 9 мая 2020 года.