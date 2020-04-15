Лос-Гатос, США, , 09:51 — REGNUM Сделку с молодым американским издательством комиксов BOOM! Studios, в рамках которой планируется экранизация библиотеки издательства, заключила компания Netflix. Об этом сообщило издание Deadline.

Журналисты издания сообщают, что стриминговая компания будет снимать по мотивам комиксов BOOM! Studios сериалы и анимационные проекты. В издательстве имеются серии комиксов «Что-то убивает детей», «Былое и будущее», «Дровосечки», «Мышиная гвардия» и другие.

От экранизации «Мышиной гвардии» ранее отказалась компания Disney из-за разногласий с постановщиком в возрастном рейтинге проекта. Disney требовала снижения взрослого рейтинга, а Уэс Болл, учитывая содержание комиксов, с этим не соглашался.