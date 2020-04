Бербанк, США, , 09:36 — REGNUM Австралийскую актрису, обладательницу «Оскара» Кейт Бланшетт планирует привлечь к роли злодейки в продолжении кинокомикса «Флэш» компания Warner Bros. Об этом сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на надежные источники.

Как сообщают журналисты портала, Бланшетт должна будет сыграть роль Мастера Зеркал в женской версии. В комиксах этот злодей является техническим гением, создающим оптические иллюзии, гипнотизирующим людей, обладающим возможностями становиться невидимым или перемещаться в пространстве, используя зеркала.

Актриса ранее уже играла злодейку Хелу в картине «Тор: Рагнарек», которая пришлась зрителям по душе. Издание полагает, что новая злодейская роль удастся Бланшетт.