Лос-Гатос, США, , 09:19 — REGNUM Двухминутный трейлер нового мини-сериала «Водоворот» опубликовала компания Netflix 14 апреля на своем канале в YouTube.

Главным героем сериала является совладелец джаз-клуба в Париже. Когда-то он был известным пианистом в Нью-Йорке, но эти дни давно миновали, и сейчас у него дела идут неважно.

Герой не любит людей и сторонится их. Но его взгляды на жизнь вынуждены меняться после того, как у него на пороге объявляется собственная уже взрослая дочь.

Авторами проекта являются Дэмьен Шазелл, известный по фильму «Ла-Ла Ленд», и Алан Пол. Сценарий написал Джек Торн.

Главную роль в фильме исполняет Андре Холланд, известный по картине «Лунный свет», сериалу «Касл-Рок» и другим.

Мини-сериал, в который войдут восемь эпизодов, выйдет 8 мая.