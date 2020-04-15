Бербанк, США, , 08:55 — REGNUM Решение перенести премьеры анимационных картин «Душа» и «Райя и последний дракон» от студии Pixar вынудила принять компанию Disney ситуация с распространением коронавируса. Об этом сообщило издание Variety.

Из-за продолжающихся мер, нацеленных на предотвращение распространения заболевания, до сих пор закрыты многие кинотеатры в мире. Чтобы не нести убытки, компания сдвинула сроки премьеры своих фильмов на более поздний срок.

Премьера анимации планировалась 19 июня. Теперь компания Disney приняла решение о переносе даты премьеры на 20 ноября.

«Душа» описывает историю учителя музыки из средней школы. Джо Гарднер мечтает быть не просто учителем, но стать джазовым музыкантом. После несчастного случая его душа вернулась в мир в новое тело, в котором и разворачиваются для музыканта дальнейшие события.

В «Райе и последнем драконе» рассказывается о воительнице, разыскивающей вместе со своими друзьями последнего дракона. Премьеру этого мультфильма перенесли на 12 марта 2021 года.