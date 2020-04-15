Москва, , 08:28 — REGNUM Новый трек «Одинокому везде пустыня» представила группа «Звери». Композицию коллектив опубликовал на своем канале в YouTube.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» участники группы сообщили, что новый одноименный альбом выйдет 17 апреля. В альбом войдут восемь композиций, семь из которых носят названия рассказов русского писателя Антона Чехова.

На обложке альбома изображен черный силуэт писателя, отбрасывающий три тени.

Новый альбом станет уже двенадцатым, выпущенным группой за всю историю своего существования.