Пекин, , 05:36 — REGNUM В общей сложности 12 туристических достопримечательности пекинского района Яньцин начали обмен черными списками «нецивилизованных посетителей» в связи с ростом обеспокоенности общественности неподобающим поведением в культурных местах, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Эти туристические места включают в себя такие достопримечательности и даже символы Пекина, как несколько ключевых секций Великой китайской стены, а также парки дикой природы, лыжные курорты и водно-болотные парки, сообщили в администрации правительства района Яньцин.

Если на одном из туристических мест наблюдается нарушение правил поведения одним из посетителей, которое включает в себя нанесение вреда реликвиям, то данный нарушитель тут же попадает в черные списки вообще всех туристических объектов района.

Совместный механизм наказания дикарей и вандалов призван значительно обезопасить окружающих, а также сберечь культурное наследие. Новые правила начали дорисовать с 6 апреля на Бадалинском участке Великой китайской стены. Уже пять туристов попали в список «нецивилизованных посетителей». Теперь им даже не продадут билетов на посещение ни одного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.