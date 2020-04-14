Москва, , 22:49 — REGNUM Трейлер фильма Оксаны Карас «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой в главной роли выложен в интернет.

В фильме, который рассказывает об одном дне из жизни врача и гуманитарного активиста Елизаветы Глинки, снимались Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Татьяна Догилева, Тимофей Трибунцев, Филипп Авдеев и другие.

Двухминутный трейлер демонстрирует неоднозначное отношение общества к деятельности Доктора Лизы, которая порой была вынуждена действовать на грани и за гранью фола, чтобы помочь своим обездоленным подопечным, и ее непреклонную решимость помогать и спасать.

Напомним, врач-реаниматолог Елизавета Глинка основала в 2007 году международную организацию «Справедливая помощь», деятельность которой была направлена на облегчение участи умирающих больных, нуждающихся и бездомных. 25 декабря 2016 года Елизавета Глинка погибла при катастрофе самолета Ту-154 Минобороны России, направлявшегося в Сирию.