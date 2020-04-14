Москва, , 21:38 — REGNUM Первый выпуск онлайн-проекта режиссера Театра на Малой Бронной Константина Богомолова «Коронный выход» смогли увидеть зрители 14 апреля на YouTube канале видеосервиса Start и на сайте театра.

Проект представляет собой ряд интервью Константина Богомолова с известными театральными актерами. Первый выпуск был посвящен беседе с вдовой Олега Табакова Мариной Зудиной. Впереди встречи с Никитой Ефремовым, Любовью Аксеновой, Владимиром Мишуковым, Ириной Старшенбаум и другими. Из-за режима самоизоляции интервью проходят по видеосвязи.

Напомним, из-за распространения коронавируса российские театры закрыты как минимум до конца апреля. Многие театральные коллективы разработали для своих зрителей разнообразные онлайн-проекты.