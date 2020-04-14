Москва, , 20:48 — REGNUM Онлайн-программу во время карантина подготовили организаторы девятнадцатого фестиваля балета Dance Open, она пройдет с 14 по 30 апреля в соцсетях.

Программа составлена не из записей фестивальных спектаклей прошлых лет, а собрана с нуля, из материалов, специально предоставленных европейскими балетными труппами. Она состоит из семи спектаклей.

Онлайн-марафон открывается 14 апреля энергичной и жизнеутверждающей постановкой «Кармина Бурана» Клода Брюмашона и балета Большого театра Женевы. Далее последует философский спектакль «Фауст» Син Пэн Ванга в исполнении балета Дортмунда, «Stabat Mater» Эдварда Клюга и Балета Марибора, «Болеро» Мауро де Кандиа и Театра Оснабрюк.

Спектакль «Пастораль» Тьери Маландэна на музыку Бетховена, по словам организаторов, расскажет о том, что и в замкнутом пространстве можно побеждать своих демонов, оставаясь человеком. Также в программе есть романтическая китайская легенда «Сон в красном тереме» Балета Дортмунда и спектакль «Щелкунчик» Йеруна Вербрюггена, созданный в стилистике Тима Бертона.

Также в прокрамме лекционный курс «Университеты балета» и развлекательная видеорубрика Stay Home.

25 апреля на сайте фестиваля откроется авторская онлайн-энциклопедия «Чеккетти и балет XX века», а в течение трех вечеров с 27 по 29 апреля пойдет Гала-концерт, в который войдут самые яркие номера звезд мирового балета. Завершится онлайн-фестиваль показом видеоистории русского балета: от Сен-Леона и Жюля Перро до Бориса Эйфмана и Юрия Посохова.

Напомним, из-за распространения нового коронавируса все массовые культурные мероприятия в России отменены или перенесены на более поздний срок.