Нижний Новгород, 14 апреля 2020, 17:21 — REGNUM Нижегородский государственный академический театр драмы имени Максима Горького 16 апреля будет участвовать в интернет-проекте «Большие гастроли — онлайн», — сообщает пресс-служба правительства области.
Труппа покажет спектакль «На дне» по пьесе писателя, давшего имя театру. Постановка Валерия Саркисова уже была в семи региональных, всероссийских и международных фестивалях. В спектакле звучат джазовые композиции Дюка Эллингтона, трансляция пройдет на сайте большиегастроли.рф.Федеральная программа «Большие гастроли» работает 3 года. В период самоизоляции спектакли разных российских театров выходят в онлайн-формате на web-ресурсах канала «Россия К».