История вопроса

Все проходит, пройдет и эпидемия коронавируса. Но пока Россия в основном на самоизоляции. Это сложное время и переживают его по-разному. Кто-то увеличил физическую активность, делает упражнения или танцует под музыку. Кто-то решил заняться творчеством, рисует картины или пишет стихи. Кто-то продолжает выполнять свои повседневные обязанности, чтобы оставаться в реальности. А в целом российское общество показывает, что оно способно справиться с проблемами, вызываемыми вынужденным пребыванием дома.