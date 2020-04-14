Москва, , 15:58 — REGNUM Выставку «Шедевры из Музея Каподимонте в Неаполе», а также выставку современного американского художника Билла Виолы, открытие которых планировалось в июле, на неопределенный срок перенес Государственный музей изобразительного искусства им. Пушкина. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба музея.

В сообщении пресс-службы уточняется, что сейчас ведутся переговоры о новых сроках показа выставок.

О выставке «Шедевры из Музея Каподимонте в Неаполе» в сообщении пресс-службы говорится, что она должна была в 2020 году стать основным проектом музея. В экспозиции представлено 50 уникальных картин и предметов прикладного искусства, которые хранятся в Музее Кападимонте и Королевском парке Каподимонте в Неаполе.

Основой этой коллекции являются картины великих художников из собрания Фарнезе — Рафаэля, Тициана, Аннибале Каррачи, Гвидо Рени и других.

Выставка художника Виолы, создающего свои произведения в жанре видеоарт, должна была состояться в России впервые. В экспозиции должны были быть представлены произведения, которые художник создавал с 2000 по 20 014 годы.