Москва, , 15:33 — REGNUM Музыкальные коллективы «Хор Турецкого» и «Soprano Турецкого» выступят с первым онлайн-концертом в рамках онлайн-проекта «Шоу ON!» на платформе Okko. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Концерт состоится 15 апреля. В программе прозвучат хиты в различных жанрах — от классики до рока, от оперы до поп-музыки и шлягеров. Также зрители услышат исполнение композиций, а капелла.

Трансляция концерта будет предоставлена бесплатно. Кроме онлайн-кинотеатра Okko она будет доступна в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».