Москва, , 15:19 — REGNUM Продолжение онлайн-трансляций спектаклей из своего «золотого фонда» объявил Большой театр. Пресс-служба театра опубликовала объявление на официальной странице в соцсети Instagram.

В объявлении сообщается, что первые шесть трансляций спектакле в YouTube просмотрели более 6,5 млн раз за две недели. «Продолжаем самоизолироваться культурно», — призвали зрителей в сообщении.

15 апреля театр покажет балет «Корсар». Следом в соответствии с опубликованным расписанием будут показаны балеты «Спартак», «Герой нашего времени», «Светлый ручей», «Дон Кихот», оперы «Катерина Измайлова» и «Садко», а также отдельный концерт солистов оперы Большого театра.

Как и ранее, трансляции будут начинаться в 19:00 (мск) и в течение суток будут доступны на канале.