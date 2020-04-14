Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM Показ своих лучших кинофильмов на официальном канале в YouTube начала киностудия «Ленфильм». Об этом сообщается на сайте киностудии.

Для показа сотрудники киностудии выбрали 29 фильмов. Каждый день на канале будет публиковаться один фильм из «золотой коллекции» киностудии. Также зрителям будут предлагаться материалы об истории создания кинофильмов и об их авторах.

Первую картину по роману Александра Беляева «Человек-амфибия» уже можно посмотреть на канале. Также в ближайшие дни будут опубликованы фильмы «Свадьба в Малиновке», «Мистер Икс», «Укротительница тигров», «Полосатый рейс».

В мае будут показаны военные фильмы «Двадцать дней без войны», вся киноэпопея «Блокада», «Женя, Женечка и катюша», «Небесный тихоход». Завершится показ картин «Ленфильма» 10 мая. Зрителям покажут фильм «Петр I».