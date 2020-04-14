Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Два южнокорейских писателя номинированы на книжную премию LA Times Book Prizes, сообщают The Biggest Nationwide Korean-American Newspaper и The Los Angeles Times.

Согласно опубликованным данным, графическая новелла «Grass» Ким Гым Сук номинирована в категории Графические новеллы/Комиксы, а произведение «Your House Will Pay» Стефы Чха — в категории Детектив/Триллер.

Известно, что 40-я церемония награждения должна была пройти во время книжного фестиваля LA Times Book Festival, однако из-за коронавируса церемония пройдет 17 апреля в режиме онлайн.

Графический роман «Grass» рассказывает историю девушки, которая стала одной из жертв сексуального насилия в годы Второй мировой войны. В основе романа, переведенного на английский, французский, итальянский и японский, основан на реальных событиях и рассказах Ли Ок Сон.

Произведение «Your House Will Pay» повествует о жизни корейско-американской и афро-американской семей во время Лос-Анджелесского бунта.