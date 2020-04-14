Якутск, , 14:28 — REGNUM Призеров VI Якутского международного кинофестиваля определило жюри фестиваля. Имена победителей и их картины сообщили организаторы фестиваля.

Лучшим фильмом основного конкурса признана картина казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Бой Атбая» о герое со сложной судьбой, в чьих неоднозначных действиях зритель в итоге может разглядеть скупую правду.

В различных номинациях основного конкурса лауреатами стали фильмы «Нет бога кроме меня» российского режиссера Дмитрия Давыдова, «Бог существует, и ее имя — Петруния» с Зорицей Нюшевой в главной роли и картина «Белый, белый день».

В состав жюри основного конкурса вошли режиссеры Борис Хлебников, Эдуард Новиков и Элла Манжеева.

Лучшей картиной документального кино стал фильм «Книга моря» режиссера Алексея Вахрушева. Также награды фестиваля получили картины «Магическая жизнь V» болгарского режиссера Тонислава Христова, «Мужчина с семьей — гренландское приключение» и «Хозяин оленей».

Документальное кино оценивало жюри в составе кинокритика Ника Холдсворта, режиссера Максима Арбугаева и продюсера Симоны Бауманн.

Приз зрительских симпатий достался якутской картине режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится».