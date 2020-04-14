Бербанк, США, 14 апреля 2020, 14:04 — REGNUM Первый кадр из новой экранизации «Дюны» американского фантаста Фрэнка Герберта опубликовали в сети. Снимок появился в аккаунте Vanity fair в Twitter.
В кадре виден бредущий вдоль берега Пол Атрейдес, чью роль исполняет Тимоти Шаламе. Окружающее пространство вокруг героя довольно сумрачная: пасмурное небо, грязный берег, летающий в воздухе мусор.
Режиссером картины выступает Дени Вильнев. Кроме Шаламе в ролях снимаются Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Стеллан Скарсгорд, Дейв Батиста, Шарлотта Рэмплинг.
Фильм планируется выпустить в двух частях. Премьера первой части запланирована на 18 декабря.