Нью-Йорк, США, , 13:42 — REGNUM Удивление массой критических высказываний в отношении девятого эпизода «Звездных войн» высказала актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая главную роль Рей. Ее слова привело издание Entertainment weekly.

Ридли сообщила, что отношение зрителей по сравнению с предыдущими картинами кардинально изменилось.

«Отношение менялось от фильма к фильму буквально на 98%, это удивительно. На последнем фильме это было особенно видно», — отметила актриса.

Она добавила, что такое отношение было странным, и ей было непонятно, куда подевалась та любовь, с которой зрители относились к фильмам про джедаев раньше. Ридли подчеркнула, что если бы ей какой-нибудь фильм не понравился, то она вряд ли стала бы писать об этом в соцсетях.

«Листая ленту, я натыкалась на высказывания о «Звёздных войнах», которые весьма расстраивали», — поделилась впечатлениями актриса.

В заключение Ридли сообщила, что была рада принимать участие в знаменитой киносаге и гордится этим.