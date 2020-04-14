Новосибирск, , 13:04 — REGNUM Новосибирский зоопарк возобновил видеотрансляции с шести веб-камер, установленных возле вольеров животных. Теперь все желающие смогут понаблюдать за жизнью белых медведей, белых тигров, кенгуру и восточных колобусов, не выходя из дома.

Ранее зоопарк был закрыт для посетителей из-за коронавируса. В комментариях на странице зверинца в социальных сетях люди попросили предоставить им такую возможность — наблюдать за питомцами на расстоянии.

«Решение возобновить онлайн-трансляции связано с тем, что сейчас, когда зоопарк закрыт для посещений, эта услуга стала особенно востребованной. Люди скучают по своим любимцам. Расписание онлайн-трансляций доступно на сайте ТТК-Западная Сибирь», — уточнили в зоопарке.