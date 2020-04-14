Москва, , 12:43 — REGNUM Трейлер фантастической драмы «Фея» с Константином Хабенским в главной роли опубликовал онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD».

Главную женскую роль сыграет Екатерина Агеева. Как сообщают представители сервиса, премьера фильма на платфоме «КиноПоиск HD» состоится 30 апреля.

Премьеру фильма планировалось провести одновременно в кинотеатрах страны и в онлайн-кинотеатре. Но из-за ситуации с коронавирусом и закрытия кинотеатров картина выйдет только на сервисе «КиноПоиск HD».

Режиссером картины выступила Анна Меликян. «Фея» является завершающей картиной трилогии, в которую входят работы режиссера «Русалка» и «Звезда».

Сюжет картины строится вокруг Евгения, создавшего стилизованную под средневековье игру «Коловрат», который по воле случая знакомится с девушкой Таней, мечтающей стать актрисой. Это знакомство меняет жизнь героя.