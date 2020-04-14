Москва, , 12:22 — REGNUM Наиболее популярными фильмами «Мосфильма», просматриваемыми зрителями на его канале в YouTube в период действия режима самоизоляции, стали комедии советских лет, снятые Леонидом Гайдаем. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба концерна «Мосфильм» на официальном сайте.

Как сообщается в пресс-релизе, рост показателей просмотров фильмов на YouTube-канале концерна начался в конце марта. К настоящему моменту количество просмотров выросло более чем в два раза.

«Сейчас активность пользователей канала сопоставима с периодом новогодних праздников», — отметили в пресс-службе.

Самым популярным кинофильмом стала картина «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», набравшая за две недели 659 тысяч просмотров. Второй по популярности стала «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», вызвавшая интерес у 531 тысячи зрителей.

Разбавил группу гайдаевских комедий фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби», занявший с 488 тысячами просмотров третье место.

Также десятке самых популярных у зрителей картин присутствуют еще три фильма Гайдая — «Самогонщики», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», второй фильм Меньшова «Москва слезам не верит», «Девчата» Юрия Чулюкина, «Служебный роман» Эльдара Рязанова. «Джентльмены удачи» Александра Серого.