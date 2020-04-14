Москва, , 12:10 — REGNUM 14 апреля компания ТНТ Premier на своем ресурсе запускает первый ситком на удаленке «#Сидядома». Первую серию, снятую в формате screenlife, можно увидеть сегодня, вторую — 21 апреля.

Владелец фирмы с говорящим названием «Клинхоз» переводит сотрудников на удаленку, призывая их использовать гаджеты для эффективной работы в новых условиях. Однако работники вместо развития бизнеса активно обсуждают мужей/жен, строят заговоры и интриги, учебу детей и налегают на алкоголь.

События с дальнейшим примут драматический оборот: герою надо спасать предприятие, вызволять супруги их Бали, улаживать скандалы подчиненных и так далее. Режиссером на удаленке стала Ольга Френкель.

В ролях — Александр Робак, Юлия Александрова, Борис Дергачев, Олеся Железняк, Анна Михалкова, Гоша Куценко и другие актеры.