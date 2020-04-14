Кемерово, , 12:09 — REGNUM В Кемеровской области до особого распоряжения приостановили проведение религиозных массовых обрядов и церемоний различных конфессий из-за коронавируса. В постановление главного государственного санитарного врача региона были внесены соответствующие изменения. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Кузбассу.

«Приостановить до особого распоряжения проведение на территории Кемеровской области — Кузбасса театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, к которым относятся, в том числе, религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий», — говорится в документе, подписанном 13 апреля 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в инфекционных больницах Кузбасса сейчас находятся 12 пациентов с коронавирусом.