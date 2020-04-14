Москва, , 11:05 — REGNUM 14 апреля Исторический музей начинает онлайн-продажу билетов на посещение основного здания, а также Покровского собора и Музея отечественной войны 1812 года с открытой датой и по специальным ценам. Сотрудники музея уверены, что уже планирование дальнейших после режима сомоизоляции мероприятий поможет легче пережить карантин.

Приобретенные билеты будут действительны до 30 декабря 2021 года. Стоимость билета на посещение Исторического музея составит 350 рублей; Покровского собора (храма Василия Блаженного) — 400 рублей; Музея Отечественной войны 1812 года — 300 рублей.

Напомним, что Исторический музей предоставил возможность совершить онлайн-экскурсии по музею, виртуально посетить его богатейшие фонды.

Приобрести электронный билет можно на сайте музея.