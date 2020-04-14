Саратов, , 09:05 — REGNUM Саратовская областная универсальная научная библиотека виртуально выдает книги электронной библиотеки ЛитРес. Об этом сообщает пресс-служба областного минкультуры.

За период с 28 марта по 9 апреля электронную библиотеку посетили 243 читателя, которым выдали 71 книгу. 65% книг — электронные, 35% — аудиокниги. Меньше всего за книгами обращаются люди старше 50 лет (8%), основная часть удаленных читателей — это люди среднего возраста (30−50 лет). Их доля в общем абонентском объеме составляет 62%. Основными предпочтениями виртуальной аудитории являются детективы, русская и зарубежная классика, психология, фантастика, современная литература, книги по искусству.

Минкультуры Саратовской области для будущих читателей рекомендует прислать свои данные на электронную почту olgaza1@yandex.ru и после получения логина и пароля зарегистрироваться в библиотеке ЛитРес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина приглашала стать участниками виртуальных мероприятий в рамках нового онлайн-проекта — Неделя детской книги-2020.

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