Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Третий фестиваль игр Steam состоится с 9 по 14 июня. Об этом сообщается на сайте онлайн-магазина Steam.

В СМИ, ориентированных на игровую индустрию, сообщается, что в этом году фестиваль пройдет не только в Steam, но будет запущен и на других платформах. На каких платформах — не сообщается.

Также на странице магазина Steam с объявлением о фестивале доступна функция подписаться на уведомление, чтобы не пропустить начало фестиваля.

Напомним, фестиваль является своеобразной выставкой игр, которые должны выйти в течение года. Разработчики предоставляют геймерам возможность поиграть в демо-версии игр.