Авиньон, Франция, , 07:41 — REGNUM Очередной Авиньонский театральный фестиваль, ранее запланированный на 3 — 23 июля, отменяется из-за угрозы коронавируса. Об этом говорится в распространённом вечером 13 апреля заявлении директора фестиваля Оливье Пи.

«Условия нынешнего года не позволяют провести 74-й Авиньонский театральный фестиваль», — сообщил Пи.

По его словам, окончательное решение об отмене мероприятия было принято после ознакомления организаторов с обращением к стране президента Франции Эмманюэля Макрона, объявившего о том, что, как минимум, до середины июля в стране не будут проводиться массовые мероприятия.

Как отмечается в заявлении, организаторы надеялись на благополучный исход «до последнего момента», но у сложившейся ситуации оказался «свой сценарий».

Напомним, крупнейший в мире смотр достижений театров мира в Авиньоне был основан в 1947 году знаменитым французским актером Жаном Виларом. В нём участвуют сотни профессиональных и любительских трупп.