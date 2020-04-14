Лос-Анджелес, США, , 04:06 — REGNUM Джозеф Козински заявил, что фанаты всё ещё могут надеяться на то, что будет снята третья часть фильма «Трон». Об этом 13 апреля сообщил портал Screen Rant.

Режиссёр отметил, что с момента, как на экраны вышла его лента «Трон: Наследие», всегда шли разговоры о возможном создании продолжения. Он напомнил, что франшиза «Трон» до сих пор принадлежит Disney.

«Как и всему остальному, ему нужно, чтобы всё совпало правильно… Всё зависит от времени, правильных элементов и всего, что нужно для того, чтобы фильм появился», — сказал Козински.

Научно-фантастический фильм «Трон: Наследие», являющийся сиквелом картины «Трон» (1982) вышел на большие экраны в декабре 2010 года. При достаточно большом бюджете, составившем $170 млн, картина собрала в США около $172 млн, а в мире — около $400 млн.

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