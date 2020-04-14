Нью-Йорк, США, , 03:32 — REGNUM Кевин Смит рассказал о своём анимационном сериале «Властелины вселенной: Откровение», который он разрабатывает для потокового сервиса Netflix. Об этом 13 апреля сообщил портал Comicbook.

Он сделал это в эфире своего онлайн-шоу FatMan Beyond LIVE! Кинематографист успокоил поклонников, сообщив, что несмотря на эпидемию коронавируса он усердно работает над проектом в формате удалённой работы.

Смит рассказал, что он уже видел анимации для первого и второго эпизодов «Властелинов вселенной», но в итоге решил, что он может ещё поработать над диалогами.

Повествование сериала «Властелины вселенной: Откровение» начнётся с того момента, на котором закончилось оригинальное анимационное шоу «Хи-Мен и властелины вселенной» студии Filmation. Оно выходило в эфир в период с 5 сентября 1983 года по 8 декабря 1985-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Кевин Смит объяснил, почему фильмы Marvel никогда не дебютируют на Disney+