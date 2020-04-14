Лос-Анджелес, США, , 01:26 — REGNUM Кинематографист и «главный гик планеты» Кевин Смит объяснил, почему блокбастеры Marvel вроде «Чёрной вдовы» не получат премьеры прямо на сервисе Disney+ минуя кинопрокат. Об этом 13 апреля сообщил портал Comicbook.

В очередном выпуске своего блог-шоу FatMan Beyond LIVE! Смит сказал, что, по его мнению, Disney поступила достаточно умно, когда решила провести премьеру картины «Артемис Фаул» прямо на своём потоковом сервисе. При этом режиссёр заявил, что поклонники Marvel вряд ли могут надеяться, что кинокомпания поступит так же в случае кинокомиксов студии.

«Я не думаю, что они будут разыгрывать свои карты с большими деньгами. Думайте об этом как о том, что кто-то сидит там и играет в Уно (настольная карточная игра, в которой есть карта «Пропустить ход» — ИА REGNUM). Они просто положили пропущенную карту, чтобы выиграть себе время», — сказал Смит.

Ранее Disney объявила, что из-за эпидемии коронавируса премьера научно-фэнтезийного приключенческого фильма режиссёра Кеннета Браны «Артемис Фаул» состоится сразу на поткоовом сервисе Disney+ 29 мая 2020 года. Премьеру кинокомикса «Чёрная вдова» кинокомпания отложила на неопределённый срок.

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