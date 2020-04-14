Москва, , 00:12 — REGNUM Видеоблогер Евгений Баженов выпустил новый критический обзор, в котором он разробрал фильм «(НЕ)идеальный мужчина». Ролик был опубликован 13 апреля на YouTube-канале BadComedian.

Картина представляет собой фантастическую комедию на тему взаимоотношений людей и роботов-андроидов. В ней, в частности, впервые в качестве актёра выступил российский хип-хоп исполнитель Егор Крид. Всего за пять часов после публикации ролик набрал более 730 тыс. просмотров.

В марте 2020 года Евгений Баженов опубликовал на YouTube видео под названием «Терминатор 6 Тёмные Судьбы (Hasta la vista сексисты)», являющееся обзором на тему последнего фильма франшизы «Терминатор». С момента публикации (11 марта 2020 года) его посмотрели более 7,28 млн пользователей видеосервиса.

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