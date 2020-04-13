Лос-Анджелес, США, , 23:36 — REGNUM Дуэйн Джонсон раскрыл новые детали проекта сиквела боевика «Хоббс и Шоу 2». Об этом 3 апреля сообщил портал Collider.

Актёр и продюсер рассказал, что во второй части картины появятся новые персонажи, в которых зрители обязательно «влюбятся». он также отметил, что злодеи будут не просто мешками для битья для Хоббса, а интересными личностями, кроме того, в сиквеле также появятся герои и антигерои.

Кроме того, Джонсон подтвердил информацию о том, что писатель Крис Морган вновь будет участвовать в проекте в качестве сценариста, а производством займётся кинокомпания Seven Bucks Productions.

Ранее Дуэйн Джонсон сообщил, что в «Хоббс и Шоу 2» вновь появятся персонажи, которых играют Ванесса Кирби, Идрис Эльба и Эйса Гонсалес. Ранее инсайдеры сообщили, что в новой картине герой Эльбы уже не будет отрицательным персонажем.

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