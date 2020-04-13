13 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Марина Александрова, , 22:50 — REGNUM Непростое наше валидольно-карантинное время — золотая жила для ситкомов. Это когда стабильность и ничего не происходит, приходится высасывать из пальца очередную бурю в стакане воды для новой серии, да еще чтобы смешно было и не избито. А тут сегодня в телеграме-инстаграме — вечером на экране. А на экране — те же самые телеграм с инстаграмом напополам с Зумом, о котором недавно и не слыхал никто. Все вместе называется Screenlife.

Цитата из сериала «#СидЯдома»

Цитата из сериала «#СидЯдома»

Цитата из сериала «#СидЯдома»

В общем-то, это не каприз каких-нибудь техногиков, сговорившихся с киберпанками, а правда жизни как она есть. Нам сейчас действительно показывают наших не самых близких родных почти исключительно в телефоне или компьютере, а от самых близких уже хочется оказаться подальше, да никак. Хороший повод для того, чтобы задуматься о хрупкости человеческих душевных связей и о тяжести цепей Гименея — или посмеяться над всем этим, или то и другое одновременно.

Сериал Ольги Френкель и Марии Мироновой «#СидЯдома» сшит, словно лоскутное одеяло, из маленьких экранчиков видеоконференции и из обрывков новостей, мгновенно превращающихся в мемы. Здесь и отчаянные попытки все же сделать, «возможно, последний в жизни» маникюр, и надежда на кредитные каникулы, и обширные запасы алкоголя (разумеется, сделанные антисептиков ради), и сопредельная Белоруссия, в которой вроде как живется пока неплохо, и туалетная бумага, и маловразумительное дистанционное обучение, и борта МЧС, вывозящие из-за границы недовольных отдыхающих. И тут же — запутанные личные отношения, свадьбы, разводы и адюльтеры.

Все смешалось в доме… в каждом из домов, где оказались, словно в осажденной крепости, обычные обыватели — мелкой и средней руки бизнесмены, офисный планктон, охранники, секретарши, айтишники, курьеры, домохозяйки и высокодуховные пляжницы без определенных занятий. Выяснение личных отношений вклинивается в рабочее совещание, а работа плавно перетекает в дружескую пьянку, где поневоле приходится пить, не чокаясь. Кто-то паникует и без конца меряет температуру, а кто-то — о, ужас! — даже намерил высокую, и теперь ему не скоро удастся выйти из шкафа (в прямом смысле слова, а не то, что кто-то, возможно, подумал)…

Цитата из сериала «#СидЯдома»

Конечно, любая комедия на тему карантина поневоле получается трагикомедией. Даже в куда большей степени, чем комедии про войну, где все понятно: тут наши, там враги, идет война, не отменяющая, впрочем, любви и песен, и никто не притворяется, что ничего особенного не случилось, не цепляется за мирный быт, а только мечтает о том, как оно все будет — в шесть часов вечера после.

Цитата из сериала «#СидЯдома»

У нас же сегодня не то (может быть, и слава Богу), и маникюры пополам с супружескими изменами и тещиными пирогами еще не кажутся чем-то совсем уж неуместным. Может, и не покажутся. Может быть, небритый и полупьяный босс Геннадий Борисович (Александр Робак), проводящий совещания в семейниках, все же как-то выкрутится и не потеряет свой бизнес, у бедняги Левашова (Борис Дергачев) окажется обычный грипп или вообще ерунда, слишком старающегося быть осведомленным Серегу Дергача (Гоша Куценко) не привлекут за сомнительную информацию об эпидемии, а запуганная и замотанная Татьяна Ильинична (Олеся Железняк) как-нибудь справится с собой и детскими задачками. Очень хочется верить, что у всех получится сохранить свой дивный старый мир почти в неприкосновенности. И все-таки стихия, то самое «обстоятельство непреодолимой силы», которое и трезвым-то сразу не выговоришь, заставляет себя чувствовать немножечко потерпевшими крушение Робинзонами. А привычный быт вокруг вдруг начинает казаться нагромождением обломков. Наверное, однажды это пройдет…

Цитата из сериала «#СидЯдома»

А пока что у нас тут всего лишь первая серия, и до кульминации сериала, как и до пика эпидемии, далеко. И пусть у кого-то уже кончились запасы спиртного, а у кого-то терпение, впереди еще долгий путь. Это только кажется, что все безнадежно засели по домам, на самом деле все в одной лодке, которая все-таки куда-то плывет. Деловые совещания, похожие на пижамные вечеринки, которые все же начинаются ровно в 9, и любимые сериалы каждый вечер или каждую неделю — как маяки, которые обнадеживающе подмигивают и не дают налететь на скалы.

Цитата из сериала «#СидЯдома»

Кстати, сериал «#СидЯдома» будет выходить каждую неделю на платформе PREMIER. Команда отличных актеров — Борис Дергачев, Анна Котова-Дерябина, Олеся Железняк, Анна Михалкова, Юлия Александрова, Александр Робак, Гоша Куценко и Михаил Кремер — не оставит вас одних в четырех стенах и будет изо всех сил стараться поднять ваш иммунитет. Ведь смех действительно продлевает жизнь — даже по не очень веселому поводу. Пока мы смеемся и улыбаемся — есть надежда, что мы все же сильнее обстоятельств и все преодолеем.

«#СидЯдома» — с 14 апреля на PREMIER!