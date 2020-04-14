Тегеран, , 08:06 — REGNUM 12 апреля руководитель Центра международных отношений и зарубежных школ заявил, что Иран входит в первую десятку стран мира по количеству представленных виртуальных учебных курсов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Голам Реза Карими также отметил, что эффективные меры, принятые министерством образования Ирана за последние два месяца, получили широкое отражение в мире.

Говоря о влиянии вспышки коронавируса на образование в мире, он подчеркнул, что, основываясь на статистике ЮНЕСКО, COVID-19 затронул жизни 1 576 021 818 учащихся в 188 странах мира.

Карими сообщил, что 19 штатов в США уже распорядились закрыть школы до конца года, причём Португалия, ОАЭ, Кувейт, Великобритания и Пакистан также входят в число стран, чьи школы будут закрыты в 2020 году.

По словам Карими, хотя некоторые страны, такие как Иран, Катар, Франция, Германия и Ирак, закрыли свои школы, учителя полностью контролируют дистанционное обучение.