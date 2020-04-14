Тегеран, , 10:39 — REGNUM Иранские фильмы «Двойной соус» и «Четырнадцатый день» — два иранских фильма, которые будут показаны на двух американских кинофестивалях в конце апреля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 апреля.

«Двойной соус» режиссера Алирезы Гасеми, который должен принять участие в кинофестивале в Сарасоте (Флорида, США), будет показан онлайн на фоне распространения вспышки коронавируса в Соединенных Штатах. Ожидается, что фестиваль пройдёт на крайней неделе апреля 2020 года.

Предыдущий фильм Гасеми «Время обедать» получил награду за лучший короткометражный фильм предыдущего Сарасотского кинофестиваля.

Ожидается, что ещё один иранский короткометражный фильм «Четырнадцатый день» будет представлен на 68-м Международном кинофестивале в Колумбусе (Огайо, США). Мероприятие должно состояться в режиме онлайн в связи со вспышкой коронавирусной болезни (COVID-19). Проведение фестиваля намечено на 15−19 апреля.

Иранский фильм повествует о женщине, которая стоит перед нелегким выбором: работать на улице или остаться дома в качестве домохозяйки.