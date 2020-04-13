Кемерово, , 17:23 — REGNUM Государственная филармония Кузбасса запустила ежедневные виртуальные концерты. Каждый день в 18:00 в течение недели будут показаны выступления творческих коллективов. Онлайн-трансляции будут вестись на сайте учреждения и в социальной сети «ВКонтакте». Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры и национальной политики региона.

Сегодня, 13 апреля, в сопровождении прославленного оркестра русских народных инструментов филармонии выступит двукратный чемпион мира по аккордеону Александр Поелуев .

Завтра, 14 апреля, зрители увидят литературно-музыкальный спектакль «Мелочи жизни» по рассказам Михаила Зощенко. 15 апреля буде показан концерт «Под Звездой Вифлеема» с участием солистов филармонии. 16 апреля Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» выступит с программой «Домой с Победой», посвящённой 75-летию Победы. 17 апреля запланирован показ концерта ансамбля скрипачей «Созвучие», 18 апреля пройдёт «Встреча с талантами» Губернаторского симфонического оркестра, а 19 апреля струнный квартет «Элегия» в ансамбле с органом выступит с программой «Органные метаморфозы».