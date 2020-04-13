Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Джеймс Ганн представил свой собственный список «сиквелов, которые превзошли оригинальные фильмы». Он был опубликован на странице режиссёра в Twitter 13 апреля.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1249445869293678592

Всего в списке режиссёра оказались 26 фильмов. Среди них: продолжения «Шрека», «Крёстного отца», «Человека-паука», «Хеллбоя» и др.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джеймс Ганн заявил, что пандемия коронавируса никак не повлияет на выход «Отряда самоубийц». Режиссёр отметил, что съёмочной команде удалось проделать всю необходимую работу над картиной ещё до начала карантина.

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