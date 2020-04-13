Москва, 13 апреля 2020, 16:29 — REGNUM Открытые вебинары Московской и Петербургской школ нового кино стартуют 13 апреля в сети интернет.

Акция приурочена к новому набору студентов и будет продолжаться неделю с 13 по 19 апреля включительно. Присоединиться к просмотру интересных и познавательных вебинаров, лекций и мастер-классов, дающих представление о кинематографических профессиях и процессе создания фильма, может любой желающий в прямом эфире. Для участия в некоторых занятиях требуется предварительная регистрация. Вебинары пройдут в указанное в расписании время в группе Петербургской школы нового кино в Facebook и на сайтах Петерургской и Московской школ. Также в Facebook моно следить за новостями об акции. Подписавшиеся заранее на группу будут получать уведомления о начале пряс\мого эфира.

Расписание вебинаров:

В мае состоится онлайн-лекторий Школ нового кино, лекторами станут преподаватели Школ, а также известные отечественные и зарубежные режиссеры. Расписание лектория также будет опубликовано в Facebook.

Напомним, Московская и Петербургская школы нового кино ставят своей целью не только обучение профессиональному мастерству, но и воспитание кинематографического «зрения», а также формирование кинематографистов, находящихся в эпицентре современных тенденций киноискусства. Обучение в школах занимает два года, в настоящее время открыт набор, который продлится до 29 мая.

Также напомним, из-за распространения коронавируса многие учебные заведения перешли на онлайн-формы обучения, то же самое по возможности практикуют учреждения дополнительного образования и просветительские лектории.