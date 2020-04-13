Москва, , 16:29 — REGNUM Открытые вебинары Московской и Петербургской школ нового кино стартуют 13 апреля в сети интернет.

Акция приурочена к новому набору студентов и будет продолжаться неделю с 13 по 19 апреля включительно. Присоединиться к просмотру интересных и познавательных вебинаров, лекций и мастер-классов, дающих представление о кинематографических профессиях и процессе создания фильма, может любой желающий в прямом эфире. Для участия в некоторых занятиях требуется предварительная регистрация. Вебинары пройдут в указанное в расписании время в группе Петербургской школы нового кино в Facebook и на сайтах Петерургской и Московской школ. Также в Facebook моно следить за новостями об акции. Подписавшиеся заранее на группу будут получать уведомления о начале пряс\мого эфира.

Расписание вебинаров:

13 апреля (понедельник), в 19:00 — Илья Томашевич «Монтаж»

(понедельник), в 19:00 — 13 апреля (понедельник), в 21:00 — Наталья Кудряшова «Работа режиссёра с актёром»

(понедельник), в 21:00 — 14 апреля (вторник), в 19:00 — Николай Ковальков «Мастерство режиссёра»

(вторник), в 19:00 — 14 апреля (вторник), в 20.00 — открытый урок Виктора Алимпиева (в конференции Zoom, необходима регистрация)

(вторник), в 20.00 — открытый урок (в конференции Zoom, необходима регистрация) 14 апреля (вторник), в 21:00 — Дмитрий Кубасов «Неигровое кино»

(вторник), в 21:00 — 15 апреля (среда), в 19:00 — Алексей Гусев «История кино»

(среда), в 19:00 — 16 апреля (четверг), в 19:00 — Дмитрий Мамулия «Мастерство режиссёра. Драматургия»

(четверг), в 19:00 — 17 апреля (пятница), в 19:00 — Мария Игнатенко «Мастерство режиссёра»

(пятница), в 19:00 — 17 апреля (пятница), в 21:00 — Виктор Алимпиев. Мастер-класс по видеоарту

(пятница), в 21:00 — 18 апреля (суббота), в 11:00 — открытый урок Олега Дормана (необходимо подготовить творческое задание)

(суббота), в 11:00 — открытый урок (необходимо подготовить творческое задание) 18 апреля (суббота), в 14:00 — Александр Родионов «Время как драма»

(суббота), в 14:00 — 19 апреля (воскресенье), в 14:00 — Алексей Гусев «Современное кино»

(воскресенье), в 14:00 — 19 апреля (воскресенье), в 18:00 — Юрий Муравицкий «Работа режиссёра с актёром»

В мае состоится онлайн-лекторий Школ нового кино, лекторами станут преподаватели Школ, а также известные отечественные и зарубежные режиссеры. Расписание лектория также будет опубликовано в Facebook.

Напомним, Московская и Петербургская школы нового кино ставят своей целью не только обучение профессиональному мастерству, но и воспитание кинематографического «зрения», а также формирование кинематографистов, находящихся в эпицентре современных тенденций киноискусства. Обучение в школах занимает два года, в настоящее время открыт набор, который продлится до 29 мая.

Также напомним, из-за распространения коронавируса многие учебные заведения перешли на онлайн-формы обучения, то же самое по возможности практикуют учреждения дополнительного образования и просветительские лектории.