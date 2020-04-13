Лондон, , 14:57 — REGNUM Британский актёр Генри Кавилл в период карантина занялся раскрашиванием миниатюр из настольного варгейма Warhammer 40,000. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram 12 апреля.

https://www.instagram.com/p/B-39B5ShMWw/

Актёр заявил, что роспись миниатюр всегда была одним из его хобби, но в последнее время у Кавилла не получалось уделять ему достаточно времени. Теперь он намерен всерьёз заняться «улучшением навыка».

Напомним, Генри Кавилл наиболее известен как исполнитель ролей Супермена из кинокомиксов DC Comics и Геральта из сериала «Ведьмак». Перед началом карантина актёр начал съёмки во втором сезоне шоу.

Читайте ранее в этом сюжете: Джеймс Ганн: «пандемия не повлияет на выход «Отряда самоубийц»