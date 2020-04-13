Москва, , 14:40 — REGNUM Резидент Comedy Club оказался участником шоу «Маска» в костюме Яйца. Очередное разоблачение состоялось 12 апреля в шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Жюри не смогли отгадать, кто скрывался под костюмом участника в костюме Яйца. Распознать украинского шоумена Антона Лирника не удалось никому.

Больше всех был поражен разоблачением член жюри Гарик Мартиросян, который много лет вместе с Лирником работал в Comedy Club.

После этого выпуска в шоу «Маска» осталось пять участников в костюмах Волка, Льва, Оленя, Панды и Попугая.