Милан, Италия, , 14:26 — REGNUM В прямом эфире и в записи пасхальный концерт итальянского певца Андреа Бочелли посмотрели в YouTube более 25 миллионов человек, передает Sky в понедельник, 13 апреля.

Как сообщалось ранее, 12 апреля, в католическую Пасху, Бочелли спел в пустом кафедральном соборе Милана. Концерт носил название «Музыка для надежды».

Сам певец отмечал, что выбрал для программы религиозные произведения не только потому, что пасхальным был сам концерт, но и потому, что надеялся, что этот концерт сможет стать своеобразной общей молитвой.