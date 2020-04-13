Калуга, , 14:13 — REGNUM Победителей Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский» объявил глава кинофестиваля Игорь Угольников 13 апреля в эфире стримингового сервиса more.tv.

Фестиваль планировалось провести в Калуге, но из-за ситуации с распространением коронавируса его пришлось проводить в онлайн-формате. Картины были доступны для просмотра всеми желающими.

Главный приз фестиваля за лучший документальный фильм достался двум фильмам. Один из них стала картина «Итальянская Луна — Рокко Петроне и Путешествие Аполлона» режиссера Марко Спаньоли. Картина рассказывает о сыне итальянских иммигрантов, который стал одним из руководителей NASA.

Вторым победителем признан фильм «Байконур. Падение Сатаны» Максима Васюнова и Романа Науменкова, в котором приводятся воспоминания участников программы испытаний ракетной техники.

Гран-при имени Королёва за лучшую режиссуру получил Клим Шипенко за фильм «Салют-7».

Гран-при имени Клушанцева за лучшие технические достижения в фильме и лучшие спецэффекты достался Алексею Гусеву также за «Салют-7».

Также различные награды получили испанский режиссер Дэвид Регос за картину «Самое идеальное место», Марселла Абела за серию короткометражек, американский режиссер Джереми Байбл за фильм «Человеческая дикость», российский режиссер Николай Викторов за картину «Встретимся где-то…».

Кроме этого, за лучшую студенческую работу приз получил студент ВГИК Арарат Гуланян с работой «или НЛО».

Специальный призы РОСКОСМОСА получил австралийский режиссер Радхея Джегатева за философский мультфильм о Вселенной «Тишина». Еще один специальный приз главы кинофестиваля достался российскому кинорежиссеру Тимуру Бекмамбетову за фильм «Время первых».