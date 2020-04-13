Милан, Италия, , 13:45 — REGNUM «Пасхальный концерт» в честь врачей и медперсонала, помогающим бороться с распространением коронавируса, провели музыканты Филармонии театра «Ла Скала». Запись выступления музыканты опубликовали на официальном канале филармонии в YouTube.

В исполнении знаменитой композиции «Канон Пахельбеля» участвовали 64 музыканта, находившиеся в своих домах и исполнявшие свои партии по видеосвязи.

Как сообщили музыканты в подписи к видео, они таким образом хотели выказать солидарность со всеми врачами, медработниками, правоохранительными органами, волонтерами и вообще со всеми людьми, которые борются с заболеванием COVID-19 и Италии и во всем мире.

Напомним, количество официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Италии составляет 156 тысяч. Более 19,5 тысяч человек скончались от осложнений болезни, вызываемой коронавирусом.