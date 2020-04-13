Нью-Йорк, США, , 13:16 — REGNUM Запуск стримингового сервиса HBO Max состоится без эксклюзивного эпизода сериала «Друзья» по причине срыва съемок из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter.

Ранее планировалось воссоединить прежний состав сериала «Друзья» в одном эпизоде. Он должен был стать элементом в раскрутке нового стримингового сервиса. Однако из-за пандемии коронавируса съемки сначала отложили на май, а теперь и вовсе перенесли на неопределенный срок.

Журналисты издания сообщают, что от идеи произвести съемки в удаленном режиме онлайн создатели проекта отказались. Но съемки все же состоятся, и все исполнители главных ролей будут в них участвовать.