Москва, , 13:00 — REGNUM Намерением поставить в текущем году балет на льду «Лебединое озеро» поделилась фигуристка Татьяна Навка. Об этом она сообщила поклонникам 12 апреля на своей странице в соцсети Instagram.

«Это мечта всей моей жизни, которую не удалось воплотить в спорте», — сказала Навка.

Она уточнила, что во время своей спортивной карьеры препятствием к выступлению на тему «Лебединое озеро» стал ее партнер.

Теперь же, как отмечает олимпийская чемпионка, это будет не просто кусочек выступления, а полноценное представление — балет на льду. Фигуристка отметила, что собирается в музыку Чайковского «вдохнуть немного современности».

Предположительно новое шоу будет проводиться с 24 декабря 2020 года по 7 января 2021 года.