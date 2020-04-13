Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Первый трейлер документальной картины об американском кинорежиссере Стэнли Кубрике опубликовали создатели фильма на канале The Playlist в Youtube.

Фильм будет назваться «Kubrick By Kubrick». Как сообщали ранее журналисты сетевого издания Deadline, в фильме будут опубликованы редкие интервью Кубрика, взятые кинокритиком Мишелем Симаном. Также будут представлены подробности о жизни и творчестве режиссера.

Картину планировалось представить в этом году на кинофестивале «Трайбека». Но из-за пандемии коронавируса фестиваль, который должен был пройти в апреле, отменили.

Напомним, Кубрик широко известен зрителям по фильмам «Заводной апельсин», «Космическая одиссея 2001 года», «Сияние» и многими другими. За «Космическую одиссею 2001 года» режиссер получил статуэтку кинопремии «Оскар».