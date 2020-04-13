Лос-Анджелес, США, , 12:03 — REGNUM Исполнитель роли Пинтела в кинофраншизе «Пираты Карибского моря» Ли Аренберг заявил, что Disney планирует съёмки шестого фильма. Об этом 13 апреля сообщает портал ComicBook.

По словам актёра, руководство компании всерьёз обсуждает съёмки очередного продолжения. Появится ли сам Аренберг в фильме — неизвестно.

Напомним, «Пираты Карибского моря» — это серия приключенческих фильмов, основанная на одноимённом аттракционе из парка развлечений Диснейленд. Последняя часть франшизы («Мертвецы не рассказывают сказки») вышла в 2017 году.

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