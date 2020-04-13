Эссекс, , 11:57 — REGNUM Британская группа Gorillaz выпустила новую песню «Aries» о коронавирусе. Клип выложен на официальном канале группы в YouTube.

В самом ролике особенного сюжета нет. На протяжении всей песни участники группы едут по опустевшим улицам. В завершении ролика участник группы обращается к зрителям: «Убедитесь, что вы дома, в безопасности и на волне. И да, продолжайте мыть руки».

Композиция «Aries» войдет в новый альбом группы «Song Machine». Коллектив музыкантов выпустил уже несколько синглов для этого альбома.

В подписи к ролику сообщается, что в песне приняли участие певица из Великобритании Джорджия, а также басист манчестерских групп Joy Division и New — Питер Хук.